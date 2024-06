Important de stiut!Elevii vranceni cu rezultate slabe la evaluarile din clasa a II-a, a IV-a sau a VI-a vor urma cursuri suplimentare

Elevii vranceni care obtin rezultate slabe la evaluarile clasa a II-a, a IV-a sau a VI-a vor urma cursuri suplimentare de pregatire pentru a-si indrepta notele. Masura este prevazuta intr-un proiect de reglementare ce va completa legislatia in domeniul educatiei.Elevii vranceni vor trebui sa urmeze cursuri de pregatire suplimentare si sa faca diferite activitati remediale menite sa duca la imbunatatirea rezultatelor obtinute la evaluarile de final de an, din clasa a II-a, a IV-a si a VI-a. ... citește toată știrea