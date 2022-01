In atentia elevilor vranceni | Jocurile-concurs Cangurul debuteaza cu Povestile Cangurului

Asociatia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie (Asociatia IDEE) are placerea sa anunte ca jocurile-concurs Cangurul debuteaza in acest an cu concursul de limba romana, Povestile Cangurului pentru clasa pregatitoare si clasele I-XII, programat pe 11 februarie. Testele de antrenament pot fi achizitionate de pe www.editurasigma.ro.Datele concursurilor din prima jumatate a acestui an sunt:11 februarie - Povestile Cangurului clasele 0-XII25 februarie - Cangurul Lingvist - ... citeste toata stirea