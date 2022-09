In atentia liceenilor vranceni: De joi se pot depune cererile pentru ajutoarele sociale "Bani de liceu"

Incepand de joi, 15 septembrie, elevii de liceu din Vrancea, proveniti din familii defavorizate, pot depune dosarele pentru a beneficia de ajutorul acordat prin programul "Bani de liceu". Ajutorul, in valoare de 250 de lei pe luna, este platit elevilor pentru a-i sustine sa-si continue studiile.Elevii de liceu proveniti din familii cu venituri reduse pot solicita si obtine un ajutor financiar pentru a-si continua studiile. Conform reglementarilor in vigoare, in acest an, pentru a obtine ... citeste toata stirea