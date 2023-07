Profesorii vranceni vor fi sanctionati disciplinar daca isi vor medita, pentru bani, elevii de la clasele la care predau. Prevederea este continuta de noile legi ale educatiei si se vor aplica de la inceputul anului scolar viitor. In cazul in care profesorii nu se conformeaza, vor risca chiar si pierderea locului de munca. Masura are drept scop asigurarea obiectivitatii personalului didactic in activitatea de predare-evaluare.Exista o practica printre profesori de a-i chema la meditatii, ... citeste toata stirea