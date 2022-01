In loc de certificat verde, teste COVID-19 platite de la buget pentru angajatii Consiliului Judetean Vrancea

Cei 198 de angajati din Consiliul Judetean Vrancea vor avea fiecare parte de doua testari gratuite in situatia in care prezinta simptomatologie COVID-19. Angajatii Consiliului Judetean Vrancea sunt printre cei mai rasfatati functionari dintre institutiile vrancene in ce priveste situatia pandemica in care se afla tara.Ei avea parte de doua testari gratuite, cu teste antigen, in situatia in care prezinta simptomatologie COVID-19, indiferent daca s-au vaccinat cu schema completa sau nu.Recent, ... citeste toata stirea