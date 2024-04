In memoriam Franz Xaver Koroschetz - Fotograful austriac al Focsaniului de odinioara

Franz Koroschetz a fost unul dintre cei mai importanti fotografi ai Focsaniului.Acesta s-a stins din viata exact acum 90 de ani si este inmormantat in Cimitirul NordicLa 10 aprilie 1934, adica acum 90 de ani, se stingea din viata Franz Xaver Koroschetz, cel mai popular fotograf pe care l-a avut Focsaniul, cel putin in epoca respectiva. Il aducem pentru prima data in atentia dumneavoastra pentru ca este una dintre personalitatile pe care Focsaniul le-a avut, personalitati care odata cu venirea ... citește toată știrea