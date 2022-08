In memoriam Vasile Tarateanu | Academicianul Vasile Tarateanu, poet si jurnalist, a plecat la cele vesnice luni 8 august 2022

Nascut pe 27 septembrie 1945 in satul Sinautii de Jos, raionul Hliboca, Regiunea Cernauti (Ucraina), Vasile Tarateanu a debutat editorial, in 1981, cu Harpele ploii.Alte volume publicate (selectiv):Dreptul la neliniste (Ujgorod, 1984);Linia vietii (Ujgorod, 1988);Teama de instrainare (Chisinau, 1990);Litanii din Esara de Sus (Timisoara, Ed. Augusta, 1995);Litanii (Iasi, 1996);Pamant in retragere (Timisoara, Editura Augusta, 1999);Si ne izbaveste pre noi (Timisoara, Editura Helicon, 1999); ... citeste toata stirea