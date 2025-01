In memoriam: Victor Focsaneanu, omul care i-a adus pe Constantin Tanase si Maria Tanase pe scena Teatrului Pastia

In anii '30-'40, viata culturala a Focsanilor si-a atins, probabil, apogeul. Prin devotamentul sau pentru lumea spectacolului, Victor Focsaneanu a adus in oras nume precum Maria Tanase, Radu Beligan, George Enescu.Pe 14 noiembrie 1908 in familia Ion si Maria Focsaneanu de pe strada Ghergheasa (azi Unirea Principatelor) se nastea cel de-al treilea copil - Victor, acesta avand sa devina o figura importanta a Focsanilor anilor 30-40. Ca mai toti copiii focsaneni de odinioara, Victor isi face ... citește toată știrea