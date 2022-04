Incendiu la o gospodarie din Gugesti.Arde acoperisul pe o suprafata de aproximativ 300 mp. Proprietarul a suferit un atac de panica

Interventie in comuna Gugesti a pompierilor din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani in cooperare cu SVSU Gugesti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna.Proprietarul, in varsta de 74 ani, a suferit un atac de panica, a primit ingrijiri medicale de la un echipaj SAJ prezent la fata locului, refuzand transportul la spital.Stirea initiala 19 aprilie 2022, ora 17:27, ISU Vrancea:Trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani ... citeste toata stirea