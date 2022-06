Incep probele scrise ale BAC-uli 2022!

*Prima proba scrisa va avea loc maine, 20 iunie, la Limba si literatura romana iar urmatoarele vor fi marti si miercuri * In Vrancea se vor prezenta in sali 2.110 candidati * Primele rezultatele vor fi afisate pe 27 iunie iar contestatiile se vor putea depune in aceiasi zi * Rezultatele finale vor fi afisate pe 1 iulie *Luni va avea loc proba scrisa la Limba si literatura romana - proba E.a), pe 21 iunie - proba E.c), iar miercuri, 22 iunie, se va desfasura proba la alegere a profilului si a ... citeste toata stirea