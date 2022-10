Incepe programul StartFIN pentru cadrele didactice din invatamantul primar!

Bucuresti, 4 octombrie 2022 - Institutul de Studii Financiare (ISF) si Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) organizeaza, in saptamana World Investor Week, prima sesiune a cursului de educatie financiara destinat cadrelor didactice din invatamantul primar, in cadrul programului StartFIN.StartFIN, pentru formarea personalului didactic din invatamantul primar in domeniul financiar, este un program gratuit acreditat de Ministerul Educatiei, care ofera dezvoltarea competentelor ... citeste toata stirea