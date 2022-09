Incredibil! Cum "s-a drogat" un elev de 13 ani la Scoala Gimnaziala din Biliesti in pauza dintre ore

Nu a inceput bine scoala, ca deja au aparut primele probleme in unitatile de invatamant din judet. Un caz concret a avut loc astazi, 7 septembrie, in jurul pranzului, la Scoala Gimnaziala din Biliesti, unde un copil in varsta de 13 ani a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea cu diagnosticul: "Intoxicatie voluntara cu Anxiar (un antidepresiv si sedativ)". Conform primelor informatii, minorul ar fi pisat 3-4 comprimate si le-ar fi tras pe nas in pauza ... citeste toata stirea