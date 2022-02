Ingeniozitate la furat: se sincronizau cu statii de emisie-receptie. Indivizii au fost prinsi in flagrant

Politistii Biroului de Investigatii Criminale si cei de la Directia Operatiuni Speciale a Politiei Romane au surprins in flagrant delict doi barbati din Vrancea. Luni dimineata, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Focsani au prins in flagrant delict doi barbati, din Cotesti si Urechesti, de 37 si 38 de ani, imediat dupa ce ar fi patruns fara drept intr-o locuinta din comuna Bolotesti, cu intentia de a fura.Flagrantul a fost realizat in ... citeste toata stirea