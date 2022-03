Inspectoratul Scolar anunta activitati extrascolare pentru copiii si adolescentii din Ucraina care locuiesc in judetul Vrancea

Prin intermediul unuii comunicat de presa Inspectoratul Scolar Judetean face publice activitati extrascolare pentru copiii si adolescentii din Ucraina care locuiesc in judetul Vrancea.Astfel Scoala Gimnaziala "Ion Basgan" Focsani organizeaza la biblioteca scolii activitati extrascolare de lectura, desen, creatie, jocuri, puzzle-uri, acces la internet, vizionari de filme si desene animate pentru copiii si adolescentii din Ucraina, care sunt cazati temporar in municipiul Focsani si in judetul ... citeste toata stirea