Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea ofera amanunte despre proiectele pe care le are in derulare

Prin intermediul unui comunicat de presa Inspectoratul Scolar Judetean(ISJ) Vrancea ofera amanunte publice despre proiectele pe care le are in derulare, ce obiective vizeaza acestea si cine sunt beneficiarii lor.Cititi textul integral al comunicatului de presa facut publice de ISJ Vrancea pe acest subiect.Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea deruleaza, in calitate de partener, proiectul "Vino la scoala! Schimba-ti destinul!", avand ca obiectiv general dezvoltarea si implementarea unor ... citeste toata stirea