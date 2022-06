Interventie cotracronometru a pompierilor la Tanasoaia | 3 persoane care curatau o fantana de 15 m, surprinse in interior

Stirea initiala. 21 iunie 2022, ora 16:13, ISU Vrancea: Pompierii militari intervin in comuna Tanasoaia, dupa ce un apel la numarul unic 112, primit in jurul orei 15:30, anunta despre faptul ca 3 persoane care curatau o fantana, adanca de circa 15 m, au fost surprinse in interior.La locul indicat s-au deplasat de urgenta 4 echipaje din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma, 1 autospeciala de ... citeste toata stirea