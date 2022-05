Interviu pentru viitorii profesori de Religie buzoieni si vranceni

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, vineri, 13 mai 2022, in Muzeul Bisericesc Eparhial din municipiul Buzau, candidatii eligibili sa se inscrie la concursul de titularizare pentru disciplina Religie, sesiunea iulie 2022, au participat la un interviu preliminar, in conformitate cu Procedura de acordare si de retragere a avizului scris (binecuvantarii) al Chiriarhului pentru desfasurarea de activitati in invatamantul religios si teologic. ... citeste toata stirea