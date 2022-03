Invie o tabara din Vrancea. Se afla in cea mai frumoasa rezervatie de pini. Aparitia Ministerului Familiei tine pe loc proiectul

Centrul de Agrement Galaciuc de langa Lepsa, Vrancea, este apreciat in primul rand pentru cadrul natural si pentru aerul curat, ce recomanda aceasta zona pentru o vacanta linistita si relaxanta. Tabara Galaciuc, aflata la doar cativa kilometri de Lepsa, in cea mai frumoasa rezervatie de pini din Vrancea, isi va recapata stralucirea si adresabilitatea de odinioara.Pentru acest lucru, e nevoie ca noul minister creat la Guvern, cel al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse sa preia in ... citeste toata stirea