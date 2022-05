Ioana Haineala, eleva in clasa a X-a A la CNAIC Focsani, admisa la o bursa FLEX ( Future Leaders Exchange) va pleca sa studieze un an in SUA

"Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite in 1992 iar acum se afla in cel de-al 29 lea an de existenta. In tot acest timp a oferit burse pentru peste 29.000 de liceeni din Europa, Eurasia si Asia Centrala. Programul presupune un an intreg de schimb de experienta pentru tinerii liceeni, in Statele Unite ale Americii. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane si va studia intr-un liceu american. Programul s-a dezvoltat din dorinta ca ... citeste toata stirea