* In opinia deputatului partidului Forta Dreptei este in joc realizarea parcului industrial de la Garoafa *"Nepasarea si indolenta PNL si a PSD in Vrancea risca sa puna in pericol realizarea parcului industrial de la Garoafa! Le cer public lui Catalin Toma si lui Nicusor Halici sa medieze conflictul aberant de la Consiliul Local Garoafa, unde partenerii PNL au trantit proiectul care ar putea aduce dezvoltarea zonei si sa ... citeste toata stirea