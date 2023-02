IPJ Vrancea: Campania de prevenire a substantelor psihoactive ,,O singura data, poate deveni mereu!''

Politistii Biroului Siguranta Scolara si cei de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea au continuat activitatile in cadrul Campaniei ,,O singura data, poate deveni mereu!''.Initiata de catre Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vrancea si Asociatia de Lupta Antidrog A.M.A., campania are ca principal obiectiv prevenirea consumului de substante psihoactive ... citeste toata stirea