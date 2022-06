ISJ:Examenul national de bacalaureat - 2022 incepe luni, 6 iunie 2022.In Vrancea s-au inscris 2110 candidati

Prin intermediul unui comunicat de presa Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea anunta ca Examenul national de bacalaureat - 2022 incepe luni, 6 iunie 2022, cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A. La nivelul judetului Vrancea au fost constituite 22 de centre de examen (in toate unitatile de invatamant liceal), la care s-au inscris 2110 candidati pentru examenul national de bacalaureat - 2022. In 8 - 10 iunie 2022 se va desfasura evaluarea ... citeste toata stirea