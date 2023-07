Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea a transmis, printr-un comunicat de presa, sinteza rezultatelor inregistrate in Vrancea dupa solutionarea contestatiilor la Evaluarea Nationala in sesiunea din iunie 2023.Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea a centralizat astazi, 04 iulie 2023, rezultatele finale obtinute dupa solutionarea contestatiilor de catre absolventii clasei a VIII-a care au sustinut probele examenului de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, an scolar 2022-2023. ... citeste toata stirea