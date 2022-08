ISJ Vrancea a comunicat rezultatele finale ale examenului de definitivat.In judetul nostru rata finala de promovare a crescut dupa contestatii

Prin intermediul unui comunicat de presa Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea anunta ca in judetul nostru rata finala de promovare inregistrata la examenul national pentru definitivare in invatamant (sesiunea 2022), dupa solutionarea contestatiilor, este de 74,80% (in crestere cu 2,36%, comparativ cu rezultatele initiale - 72,44%).Cadrele didactice care promoveeaza examenul national pentru definitivare in invatamant dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar, acesta ... citeste toata stirea