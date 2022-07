ISJ Vrancea face precizari publice importante in legatura cu admiterea in invatamantul liceal 2022-2023

Prin intermediul unui comunicat de presa facut public marti 4 iulie 2022, Inspectoratul Scolar Judetean(ISJ) Vrancea face precizari importante in legatura cu admiterea in invatamantul liceal 2022-2023.In perioada 4-11 iulie 2022, absolventii clasei a VIII-a, insotiti de parintii lor, sunt asteptati in scolile in care au absolvit, pentru a completa fisele de admitere la liceu 2022, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei. Primul pas in alegerea optiunilor este identificarea ... citeste toata stirea