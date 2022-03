ISU Vrancea: "Au fost deschise conturi pentru colectarea ajutoarelor umanitare pentru Ucraina"

Potrivit prevederilor art. X din OUG nr.20/2020, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a deschis un cont distinct de disponibil in lei la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, precum si conturi in lei si valuta la Banca Comerciala Romana, pentru acordarea de sprijin si asistenta umanitara cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina.Persoanele fizice si persoanele juridice, ... citeste toata stirea