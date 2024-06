ITM Vrancea controleaza respectarea masurile ce se aplica in perioadele de canicula pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Prin intermediul unui comunicat de presa se anuntafaptul ca inspectorii de munca din cadrul compartimentului Control Securitate si Sanatate in Munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea vor monitoriza aplicarea de catre angajatori a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.Comunicat de presaIntrucat in perioada urmatoare sunt ... citește toată știrea