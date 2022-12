Deoarece bucuria Sfintelor Sarbatori de Craciun trebuie sa fie bucuria tuturor crestinilor, astazi, jandarmii vranceni au mers in vizita la 4 copii din localitatea Soveja, a caror familie trece prin dificultati financiare deosebite.Devenind o traditie a militarilor si in acest an, prin contributia fiecarui jandarm, dar si a ... citeste toata stirea