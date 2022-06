Jandarmul Florin Sima din Vrancea, ghid turistic in weekend. "Vreau sa fac ceva pentru comunitatea locala"

Pe Florin Sima ai sansa sa-l intalnesti zilnic in patrulele Jandarmeriei Vrancea, acolo unde isi desfasoara activitatea de baza, iar in zilele de weekend, ca ghid turistic, pe cele mai frumoase trasee din judet si nu numai. Absolvent de liceu pedagogic si de scoala militara, jandarmul Florin Daniel Sima, in varsta de 41 de ani, este pasionat de istorie si probabil ca astazi ar fi fost profesor la aceasta disciplina daca nu ar fi ales cariera militara.Mereu cu rucsacul in spate, Florin ... citeste toata stirea