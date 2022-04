Judetul Vrancea sub avertizare meteorologica cod galben de ploi si furtuni, incepand de astazi de la ora 12:00

Meteorologii au emis astazi,miercuri 27 aprilie 2022 o noua alerta meteo de vreme rea care vizeaza si judetul Vrancea. De la ora 12.00 intra in vigoare o atentionare Cod galben de ploi si vijelii pentru Vrancea si aproape toate judetele tarii.De miercuri, ora 12.00, si pana joi la ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in judetul Vrancea si in cea mai mare parte a tarii.Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si pe alocuri ... citeste toata stirea