"La magie des lettres" - Club de limba franceza pentru copii, organizat de Biblioteca Judeteana Vrancea

Dragi copii, va asteptam la Clubul de limba franceza organizat la Sectia pentru Copii si Tineret a Bibliotecii Judetene Vrancea si adresat copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 10 ani.Clubul "La magie des lettres" va debuta in saptamana dedicata Francofoniei si se va desfasura in fiecare joi, in intervalul orar 14.00 -15.00.Clubul isi propune sa vina in sprijinul copiilor care doresc sa isi aprofundeze cunostintele de limba, cultura si civilizatie franceza si sa ii apropie de universul ... citeste toata stirea