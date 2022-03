La peste 24 de ore de cand doi profesori ai Colegiului Tehnic "Gh. Bals" Adjud au fost batuti de un elev, ISJ Vrancea isi invinge tacerea

La mai mult de 24 de ore de cand s-a intamplat una dintre cele mai grave agresiuni din ultimii zeci de ani intr-o unitate de invatamant din judet, Inspectoratul Scolar Judetean isi "invinge" tacerea si iese,la insistentele Ziarului de Vrancea, cu un comunicat de presa. Tac insa, in continuare, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, sefii Prefecturii si ai Consiliului Judetean Vrancea, altfel foarte activi in orice situatie care le ofera prilejul sa-si faca putina publicitate electorala. In acest ... citeste toata stirea