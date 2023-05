American Councils for International Education anunta deschiderea anunta deschiderea sesiunii de pre-inscriere pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025.Ambasada Statelor Unite in Romania alaturi de American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educatie Internationala) si de Ministerul Educatiei Nationale invita liceenii cu cetatenie romana sa participe la Programul FLEX 2024-2025.Programul educational FLEX este finantat de catre ... citeste toata stirea