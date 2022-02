Liceenii vranceni din clasele XI - XII pasionati de aducerea unei schimbari in comunitate, invitati la "Youth Voices for SDGS"

Absolventii programului Kennedy Academy 2021, program coordonat de American Councils for International Education si finantat de Ambasada Statelor Unite in Romania, invita liceenii pasionati de aducerea unei schimbari in comunitate, din clasele XI - XII sa participe la evenimentul "Youth Voices for SDGS"( n.r. Vocea ta pentru dezvoltare durabila economica si sociala).Youth Voices for SDGSAbsolventii programului Kennedy Academy 2021, program coordonat de American Councils for International ... citeste toata stirea