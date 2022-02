Lista rezultate proba scrisa concurs directori scoli si licee 2022, in judetul Vrancea, inainte de contestatii

Vineri, 18 februarie 2022, a avut loc proba scrisa pentru concursul de directori de scoli si licee din judetul Vrancea, etapa a doua. Rezultatele inainte de contestatii au fost afisate si pot fi gasite mai mai jos in prezentul articol.Ministrul Cimpeanu anunta ca doar 2.039 de candidati la proba scrisa a concursului de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, au promovat acest examen. In conditiile in care de la sesiunea precedenta ramasesera 3.388 de posturi neocupate, foarte multe scoli ... citeste toata stirea