Loc de joaca incendiat la Focsani, la scurt timp dupa ce fusese modernizat. Politia ii cauta pe piromani

Vandalizarea locului de joaca a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe strada Ulmului din Focsani, in zona blocurilor ANL. Edilul promite amplasarea de camere de supraveghere in oras. Un loc de joaca reabilitat recent de Primaria Focsani a fost incendiat de indivizi cautati in prezent de politie, care au folosit intentionat "o sursa de aprindere pentru a provoca incendiul", asa cum au mentionat reprezentantii ISU Vrancea.La fata locului s-a dus vineri si primarul Cristi Misaila, care a ... citeste toata stirea