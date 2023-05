Vineri 12 mai 2023 la Focsani si Adjud va avea loc in organizarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea, Bursa Generala a Locurilor de Munca.Cititi comunicatul de presa transmis de organizator despre eveniment.COMUNICAT DE PRESA referitor la BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCAAgentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea organizeaza BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCa, ce se va desfasura in data de 12.05.2023, incepand cu ora 9:00, in urmatoarele locatii: ... citeste toata stirea