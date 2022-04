Maine are loc predarea amplasamentului DN 2 L Soveja-Lepsa, catre constructorul desemnat.Proiectul a starnit in Vrancea dispute politice

Proiectul a starnit in luna februarie 2022, dispute intre sefii PSD si PNL in Vrancea, in privinta revendicarii inceperii lucrarilor.Concret Nicusor Halici presedintele PSD Vrancea, il acuza atunci pe Catalin Toma presedintele PNL Vrancea, ca intr-o conferinta de presa s-a laudat cu inceperea lucrarilor pe DN2L "prezentand acest obiectiv de investitii cu lux de amanunte ca si cum ar avea vreun merit in demararea acestor lucrari". Halici considera la acea vreme ca atitudinea lui Toma este ... citeste toata stirea