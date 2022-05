Marturisire emotionanta despre cladirea parasita, a Casei de copii de la Dumitresti, a unei foste locatare, timp de 8 ani, a acesteia

Vranceanca Violeta Birla acum stabilita in Italia a activat recent o postare pe contul sau de facebook in legatura cu cladirea acum lasata in paragina a Casei de copii de la Dumitresti.Postarea este una profund emotionanta, avand in vedere ca Violeta Birla a lost in copilarie locatara a acestei case timp de 8 ani de zile si o leaga de ea o multime de amintiri frumoase din acea perioada.Violeta Birla este fata din Vrancea crescuta intr-un orfelinat, astazi regizor, rezidenta in Italia, despre ... citeste toata stirea