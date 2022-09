Marturisirea unei proaspete mamici din Vrancea | Am nascut la Spitalul Judetean Sf. Pantelimon din Focsani si a fost o nastere naturala de nota 10 - experienta mea

Site-ul desprecopii.com face publici marturisirea unei proaspete mamici din Vrancea care a nascut la Spitalul Judetean Sf. Pantelimon din FocsaniBuna, ma numesc Ana-Maria, am 19 ani si sunt casatorita cu un sot si mai nou un tata absolut minunat.Am nascut de curand, intr-o zi de vineri, pe 15 iulie 2022, in Focsani, Vrancea la Spitalul Judetean Sf. Pantelimon.Initial am fost miercuri (inainte cu 2 zile de a naste), avand 39 de saptamani la un control de rutina la medicul ce mi-a ... citeste toata stirea