Medicii de familie din judetul Vrancea se pot implica in activitatile de depistare a hepatitelor B/D si C

In cadrul proiectului LIVE(RO)2 - EST, testarea pentru hepatitele virale B/D si C a devenit accesibila, putand fi efectuata gratuit, cu teste rapide care asigura rezultatele imediat, in cabinetele medicilor de familie afiliati proiectului. Pana acum, in cele 8 judete din estul Romaniei in care s-au desfasurat activitatile proiectului (Bacau, Botosani, Buzau, Constanta, Galati, Iasi, Suceava si Tulcea), peste 100.000 de persoane au participat deja la screening. Majoritatea celor care au primit ... citeste toata stirea