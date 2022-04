Medicina scolara fara medici. Nimeni nu se mai ocupa de sanatatea elevilor din mediul rural

Cele mai mari probleme sunt in scolile din mediul rural, unde nu exista niciun medic. Vrancea are aproximativ 60.000 de elevi si doar sapte medici scolari, toti in mediul urban. Sute de unitati de invatamant din Vrancea sunt private de prezenta zilnica a unui medic scolar.Doar sapte medici scolari se ocupa in tot judetul de sanatate elevilor, dintre care cinci in municipiul resedinta de judet, Focsani, care au in subordine mai multe scoli si gradinite si fac triajul epidemiologic si cate unul ... citeste toata stirea