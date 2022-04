Miei mai grasi, bani mai multi pentru fermieri. "Nu ne asteptam, dar si scumpirile s-au tinut lant"

Peste 70.000 de miei din Vrancea au luat drumul fermelor de ingrasare din judetele Constanta si Tulcea, iar apoi vor ajunge in tarile arabe. Crescatorii sunt multumiti de pretul obtinut si spun ca au avut cel mai bun an in valorificarea mieilor din ultimul deceniu Crescatorii de oi din Vrancea au avut cel mai bun an din ultimul deceniu in valorificarea mieilor. Nu a fost o iarna grea, iar mieii fatati la inceputul acestui an au ajuns sa depaseasca si 35 de kilograme in viu, ceea ce pentru ... citeste toata stirea