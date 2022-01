Miercuri 26.01.2022, incepe vaccinarea copiilor intre 5 si 11 ani.In Focsani aceasta se poate face se poate face la Dispensarul Sud

Informatia apare intr-un comunicat facut public de Biroul de presa al Primariei Municipiului Focsani"Din 26 ianuarie 2022, incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 5 si 11 ani in Romania. Platforma de programare (vaccinare-covid.gov.ro) permite deja programarea copiilor cu varste intre 5 si 11 ani, pentru data de 26 ianuarie. Programarea se va efectua doar in centrele de vaccinare regasite in platforma cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor parintilor sau ale reprezentantilor ... citeste toata stirea