Minor acrosat de un autoturism in aceasta seara pe trecerea de pietoni din zona BIG Focsani

Conform precizarilor purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, un minor in varsta de sapte ani care traversa trecerea de pietoni pe trotineta, insotit de mama sa, ar fi fost acrosat usor de un autoturism in zona BIG din municipiul Focsani. Copilul a fost preluat de ambulanta si transportat la spital pentru investigatii medicale.IPJ Vrancea - 27 august 2022, ora 21.57: Politistii Biroului Rutier Focsani intervin la un accident rutier care s-a produs in zona ... citeste toata stirea