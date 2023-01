Mobilizare in scop umanitar la Ciorasti | Donare de sange pentru sotia primarului internata-n stare grava la un Spital din Bucuresti

Mobilizare in scop umanitar in desfasurare la Ciorasti.Se solicita donarea urgenta de sange necesar pentru o sotia primarului, Nicolae Gabriel Braicau, Luminita internata in stare Grava la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti.Apropiatii, rudele si cei care o cunosc pe Luminita Braicau au facut un apel pe retelele de socializare pentru donare de sange in beneficiul acesteia. Conform informatiilor vehiculate in mediul online local, Luminita Braicau ar fi fost internata, 26 decembrie 2022, ... citeste toata stirea