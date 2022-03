Modificari legislative privind incadrarea in munca a cetatenilor Ucrainei

In contextul noilor modificari legislative, cetatenii ucraineni intrati legal pe teritoriul Romaniei si care nu solicita o forma de protectie pot fi incadrati in munca fara aviz de angajare si pot solicita prelungirea dreptului de sedere in scop de munca fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.Conform prevederilor din O.U.G nr. 20/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru stabilirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara, in contextul ... citeste toata stirea