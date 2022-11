Movilita, prima comuna din Romania care desfasoara un program de preventie a diabetului in parteneriat cu Forumul Roman de Diabet

Luni 14 noiembrie 2022 cu ocazia marcarii Ziulei Mondiale a Diabetului s-a facut publica, prin intermediul unui comunicat de presa, stirea ca in premiera in Romania - comuna Movilita, din judetul Vrancea devine prima localitate care desfasoara un program de preventie a diabetului in parteneriat cu Forumul Roman de Diabet.Conform sursei mentionate programul consta in evaluarea riscului de diabet zaharat, pentru 1000 de persoanele de peste 18 ani din comuna Movilita, judetul Vrancea, indiferent ... citeste toata stirea