Mutare pe tabla de sah a politicii vrancene

Ca sa-i mai taie din avantul electoral prefectului Nicusor Halici, presedintele PNL si al Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma,direct afectat poliitc de venirea in postul reprezentant al Guvernului Romaniei in judet a presedintelui intermimar al PSD Vrancea ( cel mai probabil viitorul sau contracandidadat in campania electorala din 2024 pentru fotoliul de presedinte al Consiliului Judetean) i l-a "adus in coasta" in scaunul de subprefect pe Gheorghita Berbece .Acest mesaj transpare si din ... citeste toata stirea