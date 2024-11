Numar special al revistei digitale "Cuza Voda 47", a elevilor Colegiului National ,,Al. I. Cuza" Focsani despre echipa de robotica "AICitizens"

A aparut un nou numar al revistei digitale "Cuza Voda 47" a elevilor Colegiului National ,,Al. I. Cuza" Focsani.Revista Cuza Voda 47 vorbeste despre performanta in cel mai nou numar publicat!Au castigat 3 premii internationale la robotica. Locul I in lume la Campionatul Mondial de Robotica FIRST Tech Challenge, locul I la Design Award si Locul I in divizia Franklin. Au adus Colegiului National "Al..Cuza" Focsani cea mai importanta performanta din istoria sa. E vorba despre echipa de robotica " ... citește toată știrea